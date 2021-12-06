Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan'ın, 53'üncü yaş gününü kutlayan Caparov'a gönderdiği telgrafta, sağlık ve mutluluk, Kırgızistan'ın dost ve kardeş halkına da barış ve refah diledi.

"İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız." diyen Erdoğan, "Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ülkede 28 Kasım'da barışçıl bir ortamda gerçekleştirilen milletvekili seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanını ve Kırgız halkını bir kez daha canıgönülden tebrik etti. Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Tüp ilçesinin Ken-Suu köyünde 6 Aralık 1968'de doğan Caparov, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu yılın başında oturmuştu.



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