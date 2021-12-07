Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleşen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla yürütülen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savaş Uçağı F-16 ve F-35’ten daha güçlü ABD ile F-16 savaş uçağı alımına yönelik temaslar sürerken, milletvekillerine yapılan sunumda, Türkiye’nin millî savaş uçağının F-16 ve F-35’ten daha güçlü ve daha fazla bomba taşıma kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.