Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 452 özel harekat personelinin 3 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; uçak, metro, gemi ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ekipleri alınan eğitimler doğrultusunda geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, 452 personelin katılımıyla 3 gün sürdü. Tatbikatta; uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, kapalı kasa kamyonet içerisinden silahlı teröristle özel operasyon köpek destekli müdahale, tabanca parkuru atışları, keskin nişancı atışları, poligonda arazi parkuru, otobüs operasyonu yer aldı.





Tatbikat, 452 personelin katılımıyla 3 gün sürdü.​



TATBİKAT POLİS KAMERASINA YANSIDI



Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikatı aynı zamanda polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, uçağa, metroya, gemiye ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.







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Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 452 özel harekat personelinin 3 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde özel harekat personelinin tatbikatı nefes kesti.

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