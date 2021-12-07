Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap etti. Körfez ülkeleriyle ilişkilerin ilerleteceğini vurgulayan Erdoğan, Katar'ın Türk ekonomisine yönelik saldırılarda hep Türkiye'nin yanında durduğunu belirtti.







Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle ilişkimizi bu anlayışla ilerletmeye çalışıyoruz.



"KATAR HEP YANIMIZDA DURDU"



Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima yanımızda olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.



"KATAR'IN GÜVENLİĞİNİ KENDİ ÜLKEMİZDEN AYRI TUTMUYORUZ"



Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz.

Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim'in de güçlü desteğiyle önümüzdeki süreçte her alanda işbirliğimizi genişleteceğiz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Katar Emiri El Sani, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. Türkiye ve Katar arasında 15 anlaşma imzalandı.