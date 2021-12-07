Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli işbirliklerini kapsayan 15 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısına katıldı, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü. Erdoğan’ın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Erdoğan’ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi ilerletmeye çalışıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Körfez ülkeleriyle ilişkilerin ilerleteceğini vurgulayan Erdoğan, Katar'ın Türk ekonomisine yönelik saldırılarda hep Türkiye'nin yanında durduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Katar Emiri El Sani, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. Türkiye ve Katar arasında 15 anlaşma imzalandı.
Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da gerçekleştirdiği temasların ardından yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli işbirliklerini kapsayan 15 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısına katıldı, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü. Erdoğan’ın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Erdoğan’ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
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