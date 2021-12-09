Türkiye Gazetesi

Trabzon ve Gümüşhane'nin sınırına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Gümüşhane’de yılın ilk karı düştü: Yüksek kesimler beyaza büründü Gümüşhane’de dün başlayan sağanak yağmur sabaha karşı yerini kara bıraktı. Sabaha karşı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırarak yaylaları beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık.

Resmi Gazete’de yayımlandı: 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık Ekim ayında 884 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin lira olarak hesaplanan dev projenin, hayata geçirilmesiyle 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak.