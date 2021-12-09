Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinden acı haber geldi. MSB, bölgede teröristlerin saldırısı sonucunda 3 askerin şehit düştüğünü, 7 askerin ise yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildikleri duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB:"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: Pençe Kaplan bölgesinde 3 terörist öldürüldü MSB, Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.