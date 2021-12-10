Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nın kenarında bir kadın hareketsiz halde yatarken görüldü. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrolde cesedin 27 yaşındaki iki çocuk annesi M.Y'ye ait olduğu tespit edildi. M.Y'nin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

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