Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde düzenlendiği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SİYASETEN BU İŞİN MANTIĞI YOK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu, yeni sistemle birlikte istikrara kavululduğunu belirterek, Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum. Siyaseten bu işin bir mantığı yok. Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz." ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ GERİLİMLER

Fiziki müdahaleye varan müdahaleler yanlış. Yeni bir düzenlemeye gerek yok. Herkes Meclis'in iç tüzüğüne uygun davranmalıdır.

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI GEREKSİZ"

Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum. Siyaseten bu işin bir mantığı yok. Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Tartışma yapılabilmesi için somut teklifler ortaya konulmalı.

BAE İLE TEMASLAR

BAE toplantılara katıldı. Güzel bir görüşme geçti. İlişkileri ileri düzeye taşıma noktasında niyetler var. Elimizdeki veriler ekonomik ticari anlamda önceki yıllarda da düzeyini korumuş. Tarihi köklü bağlar var. Şimdi farklı bir yöne gidiyor. Ziyaretler devam edecek.

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