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Türkiye'de 6 Omicron varyantı tespit edildi
11.12.2021 - 23:08 | Son Güncelleme: 11.12.2021 - 23:20
Türkiye Gazetesi
İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu Türkiye'de iki ilde tespit edildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 İzmir'de ise 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.
Etiketler : koronavirüs,omicron,türkiye,
813137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/813137.aspx
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