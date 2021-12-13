Türkiye Gazetesi

Küresel ısınmanın etkilerini son yıllarda daha çok göstermesiyle mevsimlerin değiştiği dünyada ve ülkemizde birçok su kaynağının kuruyor. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü’de küresel ısınmadan etkilendi. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı.

GÖL İLK KEZ BÖYLE ÇEKİLDİ

Son zamanlarda su seviyesinin korkunç bir düşüş yaşadığı Van Gölü’nde belirli mikrobiyal topluluğun çökelti şeklinde oluştuğu zeminde birikmesi sonucu oluşan organize mercan resifi benzeri yapılar olan mikrobiyatler ortaya çıkmaya başladı. Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü’nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler. Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Van Gölü alarm veriyor! Suların çekilmesiyle adacıklar oluştu Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nden korkutan manzara. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle gölde sular çekildi. Sıların çekilmesiyle irili ufaklı yeni adacıklar ortaya çıktı. Oluşan adacıkların üstünde yapılan yürüyüşler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.