Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Hatay Valiliğini ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.
MİT ve TSK’dan PKK’ya bir darbe daha! Sözde merkez komite üyesi etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın Gara bölgesinde ortak olarak gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar'ın, etkisiz hale getirildiği öğrenildi.