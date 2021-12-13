Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. 8 maddelik yasa teklifi; stokçuluk cezasında üst sınırın 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor.
İnternetteki stokçuyu ihbar edin Dolar kurundaki yükselişle e-Ticaret’te mağduriyet arttı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son dönemde e-Ticaret platformlarındaki stok oyununu anlattı.
Stokçular üreticiyi canından bezdirdi Fiyat artışları ile birlikte zor duruma düşen esnaf, stokçuluğun da artması ile birlikte canından bezdi.
Stokçuluğa karşı kanun teklifi Meclis'te
13.12.2021 - 18:10 | Son Güncelleme: 13.12.2021 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Stokçulara, 2 milyon liraya kadar ceza verilmesini öngören 8 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. 8 maddelik yasa teklifi; stokçuluk cezasında üst sınırın 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor.
Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi,stokçuluk,
813312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/813312.aspx
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