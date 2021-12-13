Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. 8 maddelik yasa teklifi; stokçuluk cezasında üst sınırın 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor. 

İnternetteki stokçuyu ihbar edin İnternetteki stokçuyu ihbar edin Dolar kurundaki yükselişle e-Ticaret’te mağduriyet arttı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son dönemde e-Ticaret platformlarındaki stok oyununu anlattı.

Stokçular üreticiyi canından bezdirdi Stokçular üreticiyi canından bezdirdi Fiyat artışları ile birlikte zor duruma düşen esnaf, stokçuluğun da artması ile birlikte canından bezdi.