Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, silahla yaralandı. Cenaze için İzmir'in Konak ilçesine gelen emniyet müdürünün, meydanda yaşanna silahlı kavgada vurulduğu öğrenilirken olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

YARALI EMNİYET MÜDÜRÜNÜN HAYATİ TEHLKESİ YOK

Edinilen bilgiye göre, olay, pazar saat 02.45 sıralarında Basmane semti Etiler Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve geçen cumartesi günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde toprağa verilen annesi Sebahat Aktaş'ın cenazesi için kente gelen İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, burada tabancalı saldırı sonucu yaralandı. Sol bacağından mermi girişi olduğu tespit edilen Ağca ile birlikte gece kulübünün müdürü olduğu öğrenilen Selahattin Vural'ın da olayda tabancayla yaralandığı öğrenildi. Hüseyin Ağca ve Selahattin Vural, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağca ve Vural'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAYIN EMNİYET MÜDÜRÜ İLE ALAKLAI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayın Hüseyin Ağca ile ilgili olmadığı, gece kulübü işletmecisi ile saldırganlar arasında önceden aralarında husumet bulunduğu, aynı iş yerinin olaydan 3 gün önce yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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