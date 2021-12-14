Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 102 şüpheliye yönelik ilimiz merkezli 43 ilde eşzamanlı düzenlenen planlı operasyon neticesinde 45 şüpheli yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 9 kişiden 6'sı FETÖ'cü çıktı Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 9 kişiden 6'sı FETÖ'cü çıktı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi, 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'ye operasyon: 37 gözaltı Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'ye operasyon: 37 gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, ikisi mahrem imam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.