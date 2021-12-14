Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp fakültelerinin öğrenci temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede; öğrencilerin hedefleri, branş tercihleri, mezuniyet sonrası eğitim, hekimlerin özlük hakları, şiddet ve malpraktis porblemleri konuşuldu. Ayrıca sağlık çalışanlarının iş yükü, tıpta uzmanlık sınavı ve devlet hizmet yükümlülüğü gibi konular ele alındı. Öğrenciler, üç saat süren toplantıda sıkıntı ve isteklerini dile getirdi.

"HEKİMLİK MESLEK OLARAK YÜCELTİLMELİ"

Sağlık Bakanı Koca, burada yaptığı konuşmada, hastanın ve hekimin karşılıklı olarak kendini güvende hissedeceği bir hizmet ortamı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Tıp eğitiminin ardından, fırsat eşitliği sağlanarak adil bir seçimle ve ülkenin ihtiyacına göre dengeli branşlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirten Koca "Hekimliğin meslek olarak yüceltilmesini, değerler noktasında layık olduğu algının her geçen gün güçlendirilmesini amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KIYMETİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, malpraktis, şiddet, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, yoğunluk gibi pek çok problemin var olduğuna işaret ederek, bunların sağlık çalışanlarıyla birlikte bütün halinde çözülmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Fahrettin Koca "İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız." ifadesini kullandı.

"HEP BİRLİKTE PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİZ"

Ardından öğrencilere, "Bu mesleği tercih etmiş olmasaydım diyen var mı?" sorusunu yönelten Koca, öğrencilerden tercihlerinden dolayı mutlu oldukları cevabını aldı. Koca, "Problem belli, çözümü de belli. Hep birlikte mücadele ederek bunları çözeceğiz. Tercih dahil olmak üzere saygın bir hekimlik mesleği algısı her geçen gün güçlendirilmeli." değerlendirmesini yaptı. Koca, toplantı sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama duyurusu: 20 bin sözleşmeli personel alımı için kılavuz ÖSYM'ye gönderildi Sağlık Bakanı Koca:” Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.”

Bakan Koca 40 bin personel alımı için tarihi verdi! Geçtiğimiz haftalarda 40 bin sağlık çalışanı alınacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına yönelik tarihi açıkladı. Bakan Koca açıklamasında KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle mülakat yapılmadan alınacak personeller için kılavuzun önümüzdeki günler yayımlanacağını duyurdu.