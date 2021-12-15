Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. En önemli sorulardan biri olan 'Ekonomik OHAL' iddiasını sert bir şekilde cevap veren Numan Kurtulmuş, öenmli açıklamalarda bulundu.

"HAKKANİYETLİ BİR ASGARİ ÜCRET TESPİTİ OLACAKTIR"

Asgari ücrete ilişkin konuşan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın beklentileri tespit ettiğini belirterek ''Nihayetinde bir müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır'' dedi.

Numan Kurtulmuş ''Rakam 4 bin liranın üzerinde mi, altında mı?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Bunu şu aşamada söylemek uygun olmaz. Beklentiler, bütçenin imkanları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen bütün teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığın perspektifleri tartışılır ve karar hükümet tarafından ilan edilir. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak hakkaniyetli bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.''

"SAÇMA SAPAN BİR İDDİADIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ''Ekonomik OHAL'' iddiaları da soruldu. ''Saçma sapan bir iddiadır, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz, düşünülemez'' diyen Kurtulmuş şöyle devam etti: ''Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Hiç kimsenin aklından OHAL geçmesin. Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yoktur.''

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücrette enflasyon oranı üstünde bir artış olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Van'da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gitti.

AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş gündemi değerlendirdi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, büyükelçilerin 'Kavala' çağrısına tepki gösterdi.