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Washington eski Büyükelçisi Serdar Kılıç Ermenistan Özel Temsilcisi oldu
15.12.2021 - 20:55 | Son Güncelleme: 15.12.2021 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirliklerinde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.
Etiketler : bakan çavuşoğlu,ermenistan,temsilci,
813578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/813578.aspx
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