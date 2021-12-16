Türkiye Gazetesi

DEAŞ terör örgütünün Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgeler ile irtibatlı şekilde hareket eden veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde söz konusu örgüt saflarında bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalı gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki takibin ardından İstanbul’da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olan bu kişilere karşı Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Küçükçekmece, Pendik ve Tuzla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu ilçelerde 15 farklı adrese yönelik yapılan baskınlarda 13‘ü yabancı uyruklu ve biri Türk olmak üzere toplam 14 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DEAŞ, hapishanede 1.000 Müslüman’ı katletti Irak’taki vahşetleri araştıran Birleşmiş Milletler (BM) ekibi, terör örgütü DEAŞ’ın Haziran 2014’te Musul’daki Badush hapishanesinde insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediklerini ve en az 1.000 Müslüman mahkûmun sistematik olarak öldürdüğünü açıkladı.

MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi örgüt mensubu 7 kişi yakalandığını açıkladı.

YPG/PKK, DEAŞ’lıları serbest bırakıyor Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Deyrizor şehirlerinde 850 DEAŞ’lıyı salıvermeye hazırlanıyor.