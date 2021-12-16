MHP Genel Başkanı Bahçeli 2022 Asgari ücret tutatının 4 bin 253 olarak belirlenmesinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin paylaşımları;
"Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir."
Bahçeli:"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Asgari ücret; 'İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek' ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir."
Devlet Bahçeli'den çağrı: Yüzde 5 indirime gidilmeli Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir" dedi.
Devlet Bahçeli: CHP'nin gizli gündemini ifşa edeceğiz MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini söyleyen Bahçeli, arkadaşlarıma talimatı verdim diyerek Anadolu'yu karış karış gezeceklerini duyurdu. Bahçeli "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz" ifadelerini kullandı.