Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, dün TÜRKSAT 5A uydusu için video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin görüntüleri bugün paylaşılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Musk’a verdiği anlamlı hediye dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ANLAMLI HEDİYE

Erdoğan görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."

“TÜRKİYE İLE GELECEKTE BİRÇOK ŞEYİ YAPMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM”

Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.

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