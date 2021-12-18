Türkiye Gazetesi

Eren-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.



KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Veysel Akkuş’un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

PKK'ya 'Eren Kış-4/Yeşilbayır-1' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Hakkari'de, "Eren Kış-4/Yeşilbayır-1" operasyonu kapsımında düzenlenen baskınlarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği öğrenildi.

Eren Kış-12 Tendürek operasyonu başlatıldı: 450 personel sahada İçişleri Bakanlığı, Van'da “Eren Kış-12 Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41 operasyonel tim) görev alıyor.

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