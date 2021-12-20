Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli başlığı, asgari ücretin 4.253 TL’ye çıkmasının ardından, memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış olacak.

Dün katıldığı bir TV programında maaşlarla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “4.253 TL asgari ücrete AGİ de dâhil. Bu destek artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için ise AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarıda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma, bütün emekli gruplarına yansıyacak. 3600 meselesini de bu hafta takvimlendireceğiz. Bizim tarafımızdan bu bitirilmiş ve Meclis’e intikal ettirilmiş olacak” dedi.

Bakan Bilgin’in, Kabine toplantısında da konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise son günlerde döviz kurunda meydana gelen yükseliş olacak.

Asgari ücretin ardından emekliye yüzde 40 zam geliyor Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam, emekli maaşlarında beklentileri yükseltti. Emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ayrıca yüzde 25 oranında zam yapılacağı ve toplam maaş artışının yüzde 40’a yaklaşacağı konuşuluyor.

Bakan Bilgin’den emekli zammı açıklaması: Bütün emekli gruplarına yansıyacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin AGİ ve emekli zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin içerisinde AGİ olduğunu söyleyen Bakan Bilgin daha yukarıda maaş alanlar için pozitif bir destek olacağını belirtti. Emeklilerin çok önemli olduğunu söyleyen Bilgin, “Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak” dedi.