Türkiye Gazetesi

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep’te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı canlı yayın sırasında sinirlenerek İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat attı. Kameraların kayıtta olduğu sırada gerçekleşen küstah hareket büyük tepki topladı.

Olay şöyle gelişti: Muharrem Sarıkaya, Başkan Şahin’i canlı yayın konuğu almak istedi. Ciner Medya, İhlas Haber Ajansı’ndan canlı yayın hizmeti talep etti. Kurulum bir gün önce yapıldı.

Ancak Sarıkaya yayın öncesinde İHA’nın verdiği kulaklığı kabul etmeyerek kendi kulaklığını ve telefonunu kullanmak istediğini söyledi. Canlı yayın sırasında rejiyi dinlediği telefonu kesildi. Kameraman Ahmet Demir müdahale etti. Kendi telefonuyla kanalından gelen sesi dinletemeyen Sarıkaya, sinirini Ahmet Demir’den çıkardı ve tokat atarak itti. Başkan Şahin ise müdahale etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını sürdürdü. Hadsiz hareket ifşa olunca sosyal medya yıkıldı. Meslek kuruluşları tepki gösterdi. Sarıkaya sosyal medya hesabından özür diledi.

"KİMLİKLİ GAZETECİ OLMAK KOLAY, KİŞİLİKLİ ADAM OLMAK ZOR"

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Muharrem Sarıkaya'nın tavrını utanç verici olarak nitelendirdi. “Kimlikli gazeteci olmak kolay, kişilikli adam olmak zor” diyen Kurt, “İHA muhabiri Ahmet Demir kardeşimize saldıran Muharrem Sarıkaya’yı şiddetle kınıyoruz. Genç meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu hadise Gaziantep'te bir infial oluşturdu ve tüm şehir, gazeteci arkadaşımızın darp edilmesini lanetliyor" ifadesini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar “Rezalet. Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı. Vukuatı bununla da sınırla değil. Tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun” diye mesaj attı.

FATMA ŞAHİN: ÜZÜNTÜMÜ TARİF ETMEME İMKAN YOK

Olayın kısa sürede sosyal medyada büyümesi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açıklama yaptı. Şahin, "Sarıkaya’nın müdahalesi asla kabul edilemezdi. Yaşanan kargaşanın büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam ettim. Olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu anda tarif etmeme imkân yok" ifadelerini kullandı

İHA: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

İhlas Haber Ajansı, çirkin olay sonrası şu açıklamayı yaptı: Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür. Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. İhlas Haber Ajansı, Ahmet Demir’e yönelik sert tavra sessiz kalmayarak gazeteci Muharrem Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaktır. İhlas Haber Ajansı olarak, arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya’yı kınıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz...

AHMET DEMİR: ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM

İHA kameramanı Ahmet Demir, “Kurulumu eksiksiz yaptık. Hiçbir hatamız yoktu. Ancak reji ile irtibat kurmak için kendi kulaklığını ve telefonunu kullanmak istedi. Sinyal kesilince zorda kaldı. Tokat attı. Kurumumun saygınlığına gölge düşmemesi için sustum. Yayın sonrası özür dilemeye çalıştı. Salı günü dava açacağım” dedi

Terbiye özürlü gazeteci bozuntusu: Muharrem Sarıkaya canlı yayında İHA kameramanına saldırdı Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, teknik arızayı gidermeye çalışan İHA kameramanına canlı yayında şiddet uyguladı. Sarıkaya, canlı yayında Demir’e tokat atarken Fatma Şahin bu skandala seyirci kaldı. İHA’dan yapılan açıklamada, Demir’e yönelik sert tavra sessiz kalınmayacağı belirtilerek, "Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır" denildi.

Basın camiasından Muharrem Sarıkaya'ya tepki Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokadın ardından birçok dernek grubundan tepki geldi. Dernekler, "Muharrem Sarıkaya’yı gazeteci olarak tanımıyoruz" dedi.