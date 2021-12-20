Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, emniyet personelinin maaşlarının yeniden düzenlenmesi için kanun teklifi verdi.

Emniyet teşkilatının maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren vekil Erol, “Teklifimizle Emniyet Teşkilat Kanunu'nda ve Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu emniyet hizmetleri sınıf personelimiz hak ettiği ek göstergeye kavuşacak, emeklilik durumlarında ciddi bir iyileşme yapılmış olacak. Emniyet teşkilatımız ağır ve yıpratıcı şartlarda çalışıyor. Ek göstergede durumundan dolayı eğitim durumları ve yaptığı iş aynı olan emniyet teşkilatı personeli arasında emekli olduklarında ikramiye ile maaş yönünden büyük farklar olduğu görülmekte. Oysa anayasamız ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini gerekli kılmaktadır. Sosyal ve hukuk devlet ilkesinin gereği de evrensel hukukun gereği de budur" dedi.

"SAYGIN, İTİBARLI VE GÜVENİLİR BİR HAYAT SÜRMELİLER"

Erol "Aynı nitelikte iş yapan personel arasında ücret adaletsizliğinin giderilmesi hem anayasa bakımından hem de evrensel hukuk açısından en doğal gereklilik. Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polislerimize saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürmelerini temin amacıyla bu özlük hakları iyileştirmesi mutlaka yapılmalı" dedi.

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