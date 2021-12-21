Türkiye Gazetesi

Ekonominin öncelikle barış ve huzurun olduğu ortamlarda gelişebileceğini vurgulayan Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, İsrail’in de içinde yer aldığı Ortadoğu’nun büyük bir ekonomik potansiyelinin bulunduğunu, bunu harekete geçirmek için bölgenin siyasi istikrara kavuşacağına hizmet edecek her türlü adımın arkasında olacaklarının altını çizdi.

İLİŞKİLERE OLUMLU YANSIYACAK

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak adımların, Türkiye ABD ilişkilerine de olumlu yansıyacağına işaret eden Terzioğlu, böylece ABD dış politikasında ve iş dünyasında son derece etkin olan Yahudi lobisinin de desteğinin alınabileceğine dikkat çekti.

Geçen hafta yapılan Afrika Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaretin yıllık 75 milyar dolara çıkartılmasını hedeflediklerini hatırlatan Terzioğlu, Türkiye’nin ihracatta büyük sıçramalar kaydettiğini söyledi. İhracat açısından Ortadoğu’nun da büyük bir pazar olduğunu hatırlatan Terzioğlu, bu açıdan Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin son derece kritik olduğunu vurguladı.

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