Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) satışa çıkmak için gün sayıyor. Merakla beklenen logo tasarımını da geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Renk olarak Turkuaz renginin seçildiği yerli otomobilde doğu ile batının buluşma noktası vurgusu yapılmıştı.

TOGG YENİ LOGOSUYLA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

2022 yılının son çeyreğinde satışa çıkarılması hedeflenen yerli otomobil TOGG yeni logosuyla ilk defa görüldü. TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere #YenilikŞimdi #Togg etiketleri not düşüldü.

TOGG'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler;

'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak' 'Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda elektrikli otomobiller, şarj operatörleri , bataryalar tanıtıldı ve gelecek dönemde elektrikli araçlara talebin artacağı yerli otomobil TOGG'un'da bu talebi artırmada katkı sağlayacağı vurgulandı.