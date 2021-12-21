Türkiye Gazetesi

Kadıköy Kalamış’ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile aralarında daha öncesinde husumet bulunduğu iddia edilen bir grupla arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜYDÜ

Ziya Bandırmalıoğlu, 90’lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski bir özel hareket polisi ve Susurluk davası hükümlüsüydü.