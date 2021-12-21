İzmir polisi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak baskınıyla operasyon düzenledi.
İzmir'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 141 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı İzmir'in Bayındır ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON
Adeta film sahnelerini aratmayan operasyonda 2 polis helikopteri, 3 drone, Özel Hareket Şube Müdürlüğü timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 narkotik dedektör köpek ve yaklaşık 2 bin personel görev aldı.
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 34 gözaltı var Jandarma Körfez bölgesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 41 adrese operasyon yaptı, yakalanan 34 kişi gözaltına alındı.
3 İLDE 160 AYRI ADRESE DÜZENLENDİ
İzmir geneli, Aydın ve Balıkesir illerinde 160 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 10 Kasım 2021 günü Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliği'nde görevli iken uyuşturucu satıcıları ile çıkan çatışma esnasında şehit düşen Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün ismi verildi.