Türkiye Gazetesi

Etiyopya'da başkentin 130 kilometre yakınına kadar gelen isyancı güçler birkaç hafta içerisinde darmadağın oldu. Dönüm noktasının perde arkasını yazan New York Times gazetesindeki haberin başlığı ise oldukça çarpıcıydı: 'Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya iç savaşında sonucu belirledi.'

Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü başbakan Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlasa da savaşın akışını değiştiren gerçek kahramanlar gökyüzünde süzülüyordu: Bayraktar T2 silahlı insansız hava aracı (SİHA).

Etiyopya ordusu, drone saldırılarıyla başkentin kapısına dayanan Tigray isyancılarını geri püskürttü. Bayraktar TB2 SİHA'lar Addis Ababa'ya giden otoyaldaki isyancıları ve onlara destek veren ikmal konvoylarını art arda vurdu, New York Times'a konuşan isyancı liderlerden Tsadkan Gebretensae, "Bir keresinde gökyüzünde 10 SİHA vardı. Etkisini hayal edin, kolay hedef olduk" diyor.

New York Times droneların tıpkı Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi kazananı belirlediğini yazdı.

Irak Rus savaş uçağı yerine Bayraktar TB2 İHA alacak Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

Ukrayna:Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.