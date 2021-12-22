Türkiye Gazetesi

Rusya'daki Türk topluluklarının kültürlerini belgeselleştirmek isterken gözaltına alınan Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, on gün geçmesine rağmen bırakılmadı. 16 Aralık Perşembe günü Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan GZT editörleri, cuma günü sınır dışı edilmek üzere Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' getirildi. Ayrı hücrelere konulan GZT editörlerine '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi. Eşyalarına en konulan, bütün verileri silinen editörlere 'casusluk' suçlaması yöneltildi. Rus makamlar ise on günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

MAHREMİYETLERİ İHLAL EDİLİYOR

Türk editörlerin gözaltında bulundukları 'geri gönderme merkezinde' insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Karaçak ve Kenzhetay, kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki defa hava almak için dışarı çıkabildiklerini ve sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ifade etti. Kaldıkları hücreler de 7 gün 24 saat kamerayla izleniyor ve mahremiyetleri ihlal ediliyor.



Türk editörlerin durumundan haberdar olan Hakasya'daki Türkler de Kenzhetay ve Karaçak'a yiyecek ve içecek getiriyor.

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı. GZT Editörü Karaçak, Rusya içerisinde büyük sıkıntı çekmediklerini ancak Türk Cumhuriyetlerine girdikten sonra baskıların artırdığını ifade etti.

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