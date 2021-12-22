Türkiye Gazetesi

Olay, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy, Taşoluk Mahallesindeki eski bir mermer atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre eskimiş demirleri almak için atölyeye giren E. I.’nın üzerine su deposu düştü. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de eski bir atölyenin içindeki demirleri almaya çalışan yaşlı hurdacı üzerine su deposu düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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EKİPLER İNCELEMELERDE BULUNDU

Depo sahibi, yaşlı hurdacının cansız bedenini görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hurdacılık yapan E.I.‘nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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“DUYMADIK, GÖRMEDİK”

Mahalle sakini Mahmut Ottimur, olayla ilgili “Bir tane ceset bulunmuş burada, bizim de evimiz burada nasıl olmuş, ne olmuş hiçbir fikrimiz yok, duymadık. Biz buradan markete gidiyoruz sağa sola gidiyoruz, böyle bir şey duymadık, görmedik. Burada kimse de yaşamıyordu ben saat 21:00’de mesaiden geldim ne ses duydum, ne de başka bir şey. Ses duysaydım gelir bakardım çünkü ne zaman düşmüş bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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