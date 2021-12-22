Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden Barış Pınarı Bölgesindeki gelişmelere dair açıklama yaptı.

MSB: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesinde toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TSK'DAN GEREKEN CEVAP"

Bakanlık, yaptığı açıklamada "TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu" ifadelerine yer verdi.

Sona yaklaştılar... PKK günbegün eriyor: Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.