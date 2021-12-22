Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 22 Aralık koronavirüs tablosunda; son 24 saatte 19 bin 095 yeni vaka tespit edilirken, 179 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve vefat sayılarında düne oranla düşüş olduğu gözlerden kaçmadı.



BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Bakan Koca paylaşımında, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.











İSTANBUL VE DÜZCE MAVİ KATEGORİDE

Öte yandan yüzde 75 aşılama oranına ulaşan İstanbul ve Düzce mavi kategoride yer aldı.



21 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Aralık koronavirüs tablosundaki test sayısını 353 bin 152 olarak açıklarken, 19 bin 859 Vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 187 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 532 olarak açıklanmıştı.

20 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Vakalar, yine 18 bini geçti.



19 Aralık koronavirüs tablosu geldi Sağlık Bakanlığı 19 Aralık korovirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş gözlemlendi.