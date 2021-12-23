Türkiye Gazetesi

Muş’ta etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava kırsaldaki yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Savaşçılar köyünde, tek katlı evler kara gömüldü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirmiş durumda. Merkeze 34 kilometre mesafede bulunan Savaşçılar köyündeki tek katlı evler kara gömülürken, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

KARIN ÜZERİNDE BESLİYORLAR

Köyde besicilik yapan vatandaşlar ise hayvanlarını iki defa kar üzerinde beslemek zorunda kalıyor.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Hayatın durma noktasına geldiği köylerde, iş makinelerinin giremediği sokaklar ise hedik (kar ayakkabısı) yardımıyla açılıyor.

“İŞ MAKİNELERİ SOKAKLARA GİREMİYOR”

Köy sakinlerinden Selim Güler, kar kalınlığının köyde 1 metreyi aştığını belirterek, karda yol açmanın çok zor olduğunu söyledi. Güler, “Karda ulaşım zor. İş makineleri sokaklar dar olduğu için buralara giremiyor, ondan dolayı hedikleri kullanıyoruz. Komşularımıza bu şekilde gidip geliyoruz” dedi.

Kar kalınlığı 1 metereye ulaşmış durumda.

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