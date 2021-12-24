Türkiye Gazetesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor Emre Bilgin görevi başında saldırıya uğramıştı. Doktorun burnunu kıran Y.E.D. (24) ise olay sonrası gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, zanlının tutuklandığını duyurdu.

HASTALARI DA RAHATSIZ ETMİŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu’da, eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Y.E.D.’nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartıştığını duyan Y.E.D., muayene odasına girerek göz doktoru Emre B.’ye yumruklu saldırıda bulundu. Emre B.’nin yüzüne aldığı darbeyle burnu kırıldı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri, şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Emre B.’nin şahıstan şikayetçi olması üzerine Y.E.D., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anneme yanlış ilaç verdin dedi: Doktoru kolonya şişesiyle darp etti Mardin’de bir öğretmen annesine yanlış ilacın verildiğini iddia ederek dahiliye uzmanı doktoru kolonya şişesiyle darp etti.

Didim’de doktora kafa atan saldırgan tutuklandı Aydın Didim'de Acil Servis doktorunu darbeden saldırgan tutuklandı.

Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı Samsun'da hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak darp eden hasta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.