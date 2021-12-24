Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin ARVAS

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ savaşlarında gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Türk SİHA’ları, dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngilizce yayımlanan Hong Kong merkezli Asia Times gazetesi, Türk SİHA’larının Ukrayna’da Rusya ile çıkabilecek savaşta oynayabileceği rolü ele aldı.

Stephen Bryen imzalı “Ukrayna’da savaşın galibini Türk drone’ları belirleyebilir” başlıklı makalede Rusya’nın son zamanlarda Türkiye’de üretilen 40 Bayraktar insansız hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği ama bunların sadece birini gösterebildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Ukrayna’ya Bayraktar SİHA’ları satışı konusunda endişelerini ifade ettiği kaydedilen makaleye göre Ruslar, Türk SİHA’larından dolayı Ukrayna’ya karşı tam kapsamlı askerî saldırıda bulunmak yerine Donbas’ta kendilerine bağlı ayrılıkçı kuvvetlere yardım etme üzerinde duruyor.

Asia Times’daki makalede Amerikalı ünlü siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın Ukrayna’ya Bayraktar TB2’ler transfer edilmesinin “gidişat değiştirici” olacağı ifadesine de yer verildi.

Rusya’nın ‘Bayraktar’lara karşı yakında Donbas’a Pantsir isimli mobil hava savunma sistemi transfer edebileceğini belirten Bryen, makalesinde şu ifadeleri kullandı:

‘PANTSİR’LERİ KEKLİK GİBİ AVLADI

“Rusların Pantsir konusundaki iddiaları doğru mu? Bunlar Bayraktar katili midirler? Rusya’nın resmî görüşü, büyük olması, yavaş hareket etmesi ve kolayca takip edilebilmesi sebebiyle Bayraktar’ın kolay bir hedef olduğudur. Ruslar ayrıca Pantsir kullanan vasat bir operatörün ‘Bayraktar’ları nakavt edebileceğini iddia ediyor. Ama Pantsir S’in performanslarına dair Suriye ve Libya’da somut deliller var. Buralarda Bakraktar saldırılarıyla 23 civarında Pantsir sistemi yok edildi.”

Bayraktar SİHA’larının önce kolayca vurulabilirken Türkiye’nin ASELSAN tarafından geliştirilen Koral elektronik savaş sistemiyle durumun değiştiği belirtilen makalede bunun da ‘Pantsir’lerin radar sistemini bozduğu ve onların “keklik gibi avlanmasına yol açtığı” kaydedildi.

Makalede Rusya’nın daha önce elektronik savaştaki başarısızlıklarından ders aldığı ve jammer’larla Bayraktar’ın karayla irtibatını keserek onları fonksiyonsuz bırakmaya çalışacağı kaydedildi.

New York Times yazdı: 'Bayraktar TB2' bir savaşı daha bitirdi Dünya gündeminde sık sık yer alan Bayraktar TB2'ler bu kez New York Times gazetesinden adından başarıyla söz ettirdi. Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin SİHA'larla mücadele edemeyince geri çekilme kararı aldığını belirten gazete, iç savaştaki dönüm noktasının Bayraktar TB2'ler olduğunu ifade etti.

Japonya basınından kritik Türkiye analizi: Oyun kurucu olmak istiyor Japonya’nın önce gelen gazetelerinden Nikkei Asia’da Türkiye hakkında kapsamlı bir analiz yayımladı. Yayınlanan yazıda, Türkiye’nin kendi başına hakaret ettiği belirtilerek, "Kesin olan tek bir şey var: oyun kurucu olmak istiyorlar" denildi. Aynı zamanda yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı yanlısı politikanın kalıplarını kırdığı belirtildi. Türk SİHA’larını da değinilen makalede, Türk SİHA’larının çatışmaların sonucunu şekillendirmede çok etkili olduğu yazıldı.