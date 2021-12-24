Türkiye Gazetesi

Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek. Afrin’de yapılan Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu. Yapılan aramalar sonucunda Darıca’da saklandığı yerde bulundu. Jandarma tarafından yakalanan ve sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M, Kocaeli Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.