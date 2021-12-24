Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek. Afrin’de yapılan Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu. Yapılan aramalar sonucunda Darıca’da saklandığı yerde bulundu. Jandarma tarafından yakalanan ve sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M, Kocaeli Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.
PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek
24.12.2021 - 18:14 | Son Güncelleme: 24.12.2021 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan istihbarat üzerine terör örgütü PKK/YPJ militanı olduğu ve 15 kişilik kadın terörist grubunun da komutanlığını yaptığı ileri sürülen A.Ş.M isimli kadın operasyonla yakalanmıştı, sınır dışı edilecek.
Etiketler : pkk,kadın,terörist,haberler,
814591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/814591.aspx
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