Patrik Bartholomeos, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti. Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek etkinliklere de katılamayacak.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sümela teşekkürü Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.
Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar yakalandı Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, Kartal’ın Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Hırsızların yakalanarak emniyete götürülmesi kameralarca kaydedildi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı
Fener Rum Partiği Bartholomeos'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı
Patrik Bartholomeos, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti. Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek etkinliklere de katılamayacak.
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