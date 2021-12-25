Türkiye Gazetesi

CHP, 15 Temmuz kalkışmasının ardından kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere arka çıkmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK’lı teröristlere SİHA ile düzenlenen operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiren CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında helalleşilecek bir kesimin de KHK’lılar olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılarla ilgili “Tüm hakları ilk bir ayda iade edilecek, kamuda göreve başlayacak ve özlük hakları iade edilecek” açıklamasını hatırlatan Tanrıkulu “Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır şu anda muhtemel bir iktidar değişiminde ilk yapacağımız işlerden biri bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olacak. Aynı zamanda buna sebebiyet verenlerden hesap soracağız” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 26 Ocak 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu, ‘Karşı değilim’ dedi, İBB başkanı ilk kez konuştu: İmamoğlu’ndan adaylık sinyali CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olmadığını söylemesinin ardından İBB başkanından ilk açıklama geldi.