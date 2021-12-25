Türkiye Gazetesi

Karabük’te korkunç kaza. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Fehmi Ateşcan’ın idaresindeki otomobil bir anlık dalgınlıkla yoldan çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

30 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlanan otomobilde, sürücü Ateşcan ile yanında bulunan arkadaşı Hüseyin Gücük araçtan fırladı. Kazada ters dönen otomobilin altında kalan Gücük ile ağaçların arasına fırlayan sürücü Ateşcan olay yerinde hayatını kaybetti.

SESLERİ DUYUP POLİSİ ARADI

Bahçesindeki hayvanlarına yiyecek vermeye gelen Orhan Yıldırım isimli şahsın sesleri duymasına üzerine fark edilen kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

AFAD ve UMKE ekiplerinin halatlar yardımı ile otomobile güçlükle ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu araç dışındaki sürücü Ateşcan ile otomobilin altında kalarak can veren Gücük’ün cansız bedenleri AFAD ekiplerinin saatlerce süren çalışmaları sonrası uçurumdan çıkarılarak, ambulanslarla morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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