Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul’daki koronavirüs vakaları hakkında son gelişmeleri konuştu. İstanbul’da Omicron vakalarının 2-3 günlük bir yükselişe geçtiğini söyleyen Memişoğlu, “Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. Burada da yaşanacak bu. 5'inci dalga olma ihtimali yüksek. Birkaç günlük bir artış var ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok” dedi. Sabah'a konuşan Memişoğlu, gelecek süreçte kapanma olmayacağını düşündüğünü söyledi ve aşının önemine dikkat çekti: “Bence kapanma olmayacak. İngiltere ve Almanya'da da önlemler alındı ama o kadar sıkı tedbirler uygulanmadı. Kapanmada insanları eve kapatıyorsunuz ama komşuya gidiyor ve bir şey değişmiyor. Aşı çok önemli. Maske ve mesafe kuralı önemli.”

YILBAŞINDA KAPANMA YOK

İstanbul'da yılbaşı için herhangi bir kapanma ya da kısıtlama planlamasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, toplumun pandemi kültürüne, bilince ulaştığına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü “Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabii ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor. Şu bilinsin ki özellikle Avrupa'daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de de vaka sayılarında bir yükseliş oluyor. Bizim sağlık sistemimiz de, bizler de buna hazırlıklıyız. Panikle, korku ile değil; tedbirle de bu işin üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum. O nedenle de herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum”

ÖNÜMÜZDEKİ BİRKÇA HAFTA KRİTİK

“Nisan- Mayıs gibi rahatlayacağımızı düşünüyorum ama önümüzdeki birkaç haftamız önemli olacak” diyen Memişoğlu şöyle devam etti: “Yükselme trendi olursa birkaç hafta içinde şubatta biraz zorlanabiliriz. Ama bu birkaç hafta trend yükselecek mi başka yöne mi evrilecek onu göreceğiz. Omicron varyantı ile yükseliş Avrupa'da başladı. Muhtemelen Amerika'da da bir yükseliş başlayacak. Onlar şubat ayında büyük pik bekliyorlar. Yeniden böyle bir pik yaşanması ölüm oranları böyle kalırsa "endemi" olarak kabul edilebilir. Mayıstan sonra rahatlarız diye düşünüyorum.”

Almanya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm yaşandı Almanya'da koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron’dan ilk ölüm gerçekleşti. Omicron mutasyonu ile enfekte olan bir hasta hayatını kaybetti.