Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Türkiye gazetesi Gaziantep’te infiale sebep olan Pitbull dehşeti ile ilgili şok görüntülere ulaştı. Gazetemizin elde ettiği görüntülerde köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş’e ait fotoğraflarda ise küçük kızın Pitbull’lar ile sarmaş dolaş olduğu görülüyor. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, görüntüler ışığında yaptığı değerlendirmede “Faciaya resmen davetiye çıkarılmış” dedi.

YÖNETİCİ GAZETEMİZE KONUŞTU

Pitbull dehşetinin yaşandığı Gaziantep-Seyri Antep Sitesi’nin yöneticisi Mustafa Elibol Türkiye gazetesine konuştu. Elibol "Site içerisinde o köpeklere izin vermem hataydı. Bu hatanın bedelini ödemeye hazırım ancak benim için en önemli şey şu an kızım kadar sevdiğim Asiye’nin kurtulması" dedi.

İddia edilenlerin aksine köpeğin kendisine ait olmadığını söyleyen Mustafa Elibol “Böyle bir şeyi kim ister? Ben hayatım boyunca köpek beslemedim. Pitbull’lar sitemizde oturan ve site idaresinde çalışan Zeliha ve Zeynep Can kardeşlere ait” diye konuştu.

Pitbull cinsi köpeklerin sahibi olduğu iddiasını reddeden site yöneticisi Mustafa Elibol, "Daha önce birkaç olay yaşanınca köpekler için belediyeyi aradım. Site içinde kalmalarına izin vermem hataydı" dedi.

ASİYE SONRADAN GELDİ

Mustafa Elibol bütün Türkiye’nin yakından izlediği elim hadiseyi şu sözlerle anlattı:

"Olay günü evdeydim. Köpekler, site yönetimi bünyesinde çalışan Zeynep ve Zeliha Can tarafından yedi ay önce getirildi. Künye sahipleri ise Osman Kıvanç ve Mustafa Yiğit. Olay günü Zeliha Can, köpekleri barakadan alıp basket sahasına götürüyor. Güvenlik görevlisi ısrarla bağırmasına rağmen Asiye içeri girip bir süre köpeklerle oynuyor. Kısa süre sonra ise anlaşılmaz bir biçimde köpekler Asiye’ye saldırıyor. Bağırıp çağırmaları duydum ve koşarak ben de olay mahalline gittim. İki Pitbull’un 15-20 saniye gibi bir sürede Asiye’yi mahvettiğini gördüm. Basket sahasına ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye sundum. Tel örgülü alana ilk giren Zeliha ve köpekler. Asiye daha sonra geliyor.

Bu fotoğrafları Asiye'nin annesi çekmiş

KÖPEKLER İÇİN BELEDİYEYİ ARADIM

Seyri Antep Sitesi’nde 10 dairem var. Buranın da yöneticiliğini yapıyorum. Bu köpeklerle ilgili ihmalimizi kabul ediyorum. Ancak daha önceleri tamamen açıkta gezen köpeklere ben bir baraka yaptırdım. Bütün site sakinlerini de tehlikeler konusunda uyardım. Yaşanan farklı birkaç olay üzerine iki ay önce köpekleri almaları için belediyeyi aradım. Görevli arkadaşlar gelmiş ancak Zeynep ve Zeliha köpekleri vermemiş. Hatta bir hayli tepki göstermişler.

FOTOĞRAFLARI ANNESİ ÇEKTİ

Asiye’nin köpeklere yaklaşmaması konusunda annesini birçok defa uyardım. Anne Zeliha Ateş, Pitbull’ların çocukla oynamasını izliyordu. Hatta onların sarmaş dolaş fotoğraflarını da yine kendisi çekti. Bunları da savcılığa sunduk. Bu olayda kusurumuz olduğunu kabul ediyorum ve bütün Türkiye’nin buradan ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum."

Mustafa Elibol, baba Hüseyin Ateş’e para teklifi ve tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"FACİA GELİYORUM DEMİŞ"

Gazetemize konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, izlediği görüntülerin ardından yaptığı değerlendirmede facianın geliyorum dediği tespitinde bulundu.

Ebru Yalçın, "Belli ki Asiye nasılsa köpekleri tanıyor diye oraya girmesine izin verilmiş. Ancak bu çok büyük bir hata. Çünkü bu köpekleri dışarıdan gelen bir ses dahi Asiye’ye saldırmaları konusunda tetikler. Uyarıcı etki yapar. Olayın bir diğer kötü yanı da birisi saldırıdığında diğeri de ona katılır. Nitekim öyle de olmuş. Bu acı olay ibret olmalı ve hepimiz ders almalıyız. Orada o köpekler olmamalıydı. Madem köpekler girdi, küçük çocuk ne pahasına olursa olsun sahaya alınmamalıydı. Köpek motivasyonu çok ani değişir. Pitbull cinsi özellikle çok çabuk güdülenir. Üstelik köpekler oldukça iri. Her açıdan büyük ihmaller var" ifadelerini kullandı.

Durdurun şu köpek terörünü! Çocuklarımızı koruyalım Gaziantep Şahinbey'de dört yaşındaki Asiye Ateş'in iki Pitbull tarafından ağır yaralanmasının ardından başıboş köpekler tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar "Can güvenliğimiz yok" diyerek, yasaklı köpeklerin sahiplerinin elinden alınmasını istedi.

Gaziantep’te pitbulların saldırısına uğrayan Asiye Antalya’ya sevk edildi Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisine Sağlık Bakanı el attı. Türkiye’de ilk yüzlü ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Dr. Ömer Özkan’ın tedaviyi üstlenmesini isteyen Bakan Koca, küçük Asiye’yi hava ambulansıyla Antalya’ya gönderildi.

Pitbull'ların saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesi koruma altında Kızları iki Pitbull tarafından vahşice parçalanan Ateş ailesine, şikâyetlerini çekmeleri için baskı yapılıyor. Jandarma ekipleri, kanlı olayın yaşandığı sitede nöbet tutmaya başladı, gözü yaşlı aile yakın korumaya alındı. Zanlıların çete olduğu ve çek senet tahsilatı dâhil birçok suça karıştıkları öne sürüldü. Köpeklerden birinin sahibinin site yöneticisi Mustafa E. olduğu, ancak çalışanlardan Zeliha C’nin “Pitbull benim” dediği iddia edildi.