Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull köpeğin saldırması nedeniyle 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Asiye daha sonrasında Gaziantep’te bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Asiye dün Antalya’ya sevk edilmesine karar verildi. Hava ambulansıyla Antalya’ya nakledilen Asiye’nin tedavisi burada devam edecek.

ASİYE’YE DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş’in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Küçük kıza Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti.