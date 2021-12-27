Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

AK Parti, 2023 seçim hazırlıkları kapsamında önemli çalışmalar başlattı. Seçim İşleri Başkanlığı koordinesinde, Ankara’da İl Seçim İşleri Başkanları İstişare toplantıları gerçekleştirildi. 23 Aralık’ta başlayan ve dün tamamlanan toplantıda, İl Seçim İşleri Başkanlarına ‘sandık kurulları ve görevleri’, ‘seçim işleri başkanlığının görev ve yetkileri’, ‘seçim kurulları’, ‘seçim koordinasyon merkezlerinin kuruluş ve çalışma esasları’ başlıkları başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi.

SANDIK GÖREVLİSİ SAYISI ARTIRILACAK

Toplantılarda, 2018 seçimlerinde görev alan sandık görevlilerinin oranı da masaya yatırıldı. AK Parti kurmayları, 2018 yılında yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilen listelerde sandıkta görev yapanların oranının yüzde 98,02 olduğunu, parti olarak bu rakamı yüzde 99’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

YSK’NIN ESKİ KARARLARI UYGULAMAYA YÜKLENECEK

Bunların yanı sıra, AK Parti, AK Seçim uygulamasına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Bu konuda özellikle ‘geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden, dijitale oturtarak’ hareket etmek isteyen AK Parti, sandıkta olabilecek hile ve hukuksuzluğa karşı anında müdahale edebilecek bir sistem getirecek.

AK Parti’nin tüm bu şikâyet ve itirazları bir ‘AK Seçim’ uygulamasına eklenen yazılım ile yapacak. Bu sisteme YSK’nın bütün kararları yüklenecek. Herhangi bir itiraz ya da şikâyetin olması durumunda sandık görevlileri, konuyla ilgili tüm YSK kararlarını en yenisinden başlayarak en eskisine kadar görebilecek. Bu kararlar doğrultusunda gerekli yerlere itirazlar yapılabilecek. Ayrıca, Genel Merkez’deki sistem üzerinden de söz konusu itirazlar takip edilecek.

AK Parti kurmayları, söz konusu sistemle ilgili “Bütün süreçlerin yönetimini bizim kendi sistemimiz üzerinden geleneksel yöntemlerden de vazgeçmeden dijital olarak gerçekleştireceğiz. Hile yapmaya kalkışan olursa, yanlış yapmaya kalkışan olursa hukuki gerekçelerle bunu tamamen halledecek bir süreç hazırlamak istiyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir gecede bütün tezleri çöktü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam kampının son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilginç elektrik vaadi ve ekonomideki yeni model ve kur korumalı mevduat manifestosunu da değerlendirdi.

AK Parti'den merak edilen soruya cevap: Kocaman bir hayır Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi'ne dair merak edilenlerle ilgili bir açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den geldi. "Fatura garibanlara yıkılıyor" diyenlere Canikli, "Bu sistemde gariban döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi yatırımcıyı sübvanse etmektedir." dedi.