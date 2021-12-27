Türkiye Gazetesi

Döviz düştü ancak fiyatlar aynı oranda inmedi. Bu durum çiftçileri de mağdur etti. Çiftçiler, dövizin arttığı dönemde girdi maliyetleri arasında yer alan gübre, ilaç, mazot gibi kalemlerde fahiş artışların yaşandığını ve bu durumun kendilerini zora soktuğunu belirtti. Üreticiler, döviz düşmesine rağmen bunun henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi.

"DÖVİZ ARTARKEN 'DOLAR ENDEKSLİ' DİYORLARDI"

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz "Yeni ekonomik modelin açıklanmasının ardından dövizde çok ciddi düşüş yaşandı. Ancak bizim ürettiğimiz ürünlerde kullandığımız gübre, ilaç, mazot gibi kalemlerde henüz bir düşüş yaşamıyoruz. İlerleyen zamanlarda olur mu, onu bilemiyoruz ama asıl isteğimiz bu günlerde olması. Biz bu ürünleri alırken her şeyin dövize endeksli olduğu söyleniyordu ama dövizde yaşanan düşüşten sonra bizim bahçelerimizde kullandığımız ürünlerin düştüğünü görmüyoruz maalesef. Asıl bizim beklentimiz bu. ‘Dövizdeki düşüş bizi ilgilendirmiyor’ desek bu şartlarda yalan olmaz. Döviz düştüğü halde fiyatlarda henüz bir değişiklik olmadı. Ama bu daha yeni, iki üç günlük mesele, inşallah olur diye ümit ediyoruz. İzleyeceğiz ve göreceğiz süreci” dedi.



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