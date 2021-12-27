Türkiye Gazetesi

Emniyet güçleri, sosyal medya ve internet üzerinden yapımı ve satışı yasak olan silah, bıçak, kama, kılıç, muşta gibi aletlerin satışını yaptığı belirlenen bir şahsa operasyon düzenlendi. Bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SUÇ ALETLERİ PES DEDİRTTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapımı ve satışı yasak olan silah, bıçak, kama, kılıç, muşta gibi aletlerin sosyal medya ve internet üzerinden satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, sosyal medya üzerinden söz konusu yasa dışı materyallerin satışını yaptığı tespit edilen S.E'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 116 av tüfeği fişeği, 139 kurusıkı tabanca fişeği, 117 muşta, 13 biber gazı, 4 metal kelepçe, 6 teleskopik jop, 7 elektroşok cihazı, 2 kılıç, 5 balta, 2 ustura, 317 değişik ebat ve özelliklerde bıçak ele geçirildi.

Satışı yasak olan bıçakları satıyordu, yakalandı Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince, seyyar tezgahta satışı yasak olan 20’si sustalı 7’si kelebek toplam 27 bıçak ele geçirilirken, satıcı gözaltına alındı.

İnternetten silah satışı yasaklanıyor Türkiye'de işlenen cinayetlerin yüzde 90'ı ruhsatsız silahlarla gerçekleşiyor. O ruhsatsız silahlar ise internette peynir ekmek gibi satılıyor. AK Parti hazırladığı torba yasa teklifinin içine buna ilişkin bir madde ekledi. Teklif yasalaşırsa internetten silah satılamayacak.