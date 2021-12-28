Türkiye Gazetesi

Polonya'nın Varşova kentinde bulunan Türkiye Büyükelçilik binasında korku dolu anlar yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, bir saldırgan tarafından binaya molotofkekteylleri atıldı. Güvenlik görevlilerinine tkisiz hale getirerek polislere teslim ettiği şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polonya'nın başkenti Varşova'da Rakowiecka Sokakta bulunan Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 13.40'ta saldırgan, büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 molotof kokteyli attı. Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleri ile iz süren Varşova polisi, elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

SALDIRIDA YARALANAN OLMADI

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre saldırıda kimse yaralanmazken, saldırganın ise 30 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. Kimliği açıklanmayan saldırganın Varşova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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