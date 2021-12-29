Türkiye Gazetesi

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69 yıldır NATO'nun en güçlü askerî gücüne sahip ülkeler arasında yer alan Türkiye, TURMARFOR (Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti) ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini de yerine getirecek. Bu çerçevede TURMARFOR, 2022 başından itibaren tam harekât kabiliyetine ulaşacak. Caydırıcılığı artırma noktasında önemli misyona sahip olan kuvvet, eğitim aşamasında binlerce askerî personelin katıldığı tatbikatlarla da kritik rol üstlenecek.

TÜRKİYE, DAHA GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK HALİNE GELECEK

NATO’nun güvenliğinin merkezinde yer alan Türk askeri, ittifak dâhilinde yapılan tatbikatlarda da dikkat çekici başarıları elde ediyor. Türkiye, NATO çerçevesinde icra edilecek deniz görevlerinde TURMARFOR’un 2022’de tam harekât kabiliyetine ulaşmasıyla daha da güçlü bir müttefik hâline gelecek.

Türkiye; NATO misyon, operasyon ve karargâhlarına yaklaşık 3 bin personel ile iştirak ederken sıralamada ilk beş ülke arasında yer alıyor.

NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon euro NATO’nun 2022 yılında kullanmak üzere olan askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon euro, sivil bütçesi 289,1 milyon euro olarak belirlendi.

Rusya’dan NATO ve ABD’ye Yunanistan tepkisi: Endişe ediyoruz Rusya, ABD ve NATO'nun Yunanistan sınırları içerisinde yığınak inşa etmelerine yönelik, endişe duyduklarını belirten bir açıklama yaptı.