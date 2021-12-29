Türkiye Gazetesi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından birkaç gün arayla yapılan üç ayrı uyuşturucu operasyonun ilkinde Kapıkule’de sahaya bırakılan ve şüphelenilen bir paket açılarak madde analize tabi tutuldu. Analizde 5,7 kilogram ağırlığında kokain belirlendi. Kamera kayıtlarına bakıldığında X-Ray taramasına sevk edilen sürücünün paketi sahaya bıraktığı tespit edildi. Tır sürücüsü sahada yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇ ALTI KAMERA SİSTEMİ SAYESİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda tır aracının dorsesinin altına gizlenmiş esrar ele geçirildi. Türkiye’de ilk defa pilot uygulama olarak Kapıkule sahasına kurulan 'Araç Altı Kamera Sistemi' sayesinde ele geçirildi. X- Ray tarama cihazına sevk edilen ve sonrasında narkotik dedektör köpeklerle kontrol edilen tır aracının dorsesinin altına gizlenmiş vaziyette 78,3 kilogram esrar olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Son operasyonda ise araç altı kamera sistemine takılan bir tır aracının altında şüpheli paketlerin tespit edilmesi üzerine kameralardan takibe alınan araç sahada bekletilirken uyuşturucu maddeyi başka bir minibüse aktarıldığı anda zanlılara suçüstü yapıldı. Kontrolden 41,6 kilogram esrarı kaçırmak isteyen zanlılara gözaltına alındı.

22 MİLYON DEĞERİNDE UYUŞTURUCU VE TİCARİ EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Kapıkule’de gerçekleşen operasyonlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 55,2 kilogram deniz hıyarı, ülkeye girişi yasak olan bin 60 adet elektronik sigara, muhtelif hastalıkların tedavisinde kullanılan 24 bin 879 adet tıbbi ilaç ile özellikle koleksiyonerlerin yoğun ilgisini çeken 780 adet plak ele geçirildi. Bununla birlikte bin 427 adet oto yedek parça, 214 enjektör kontrol vanası ile 40 adet cep telefonu yakalandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu ele geçirilen yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hızlı tren Kapıkule yolunu yarıladı Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 50’sine yakını tamamlandı.